РИАМО - 8 авг. В России проведут международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», к участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«К любому, пусть даже негативному явлению, нужно стараться подходить творчески. Такую задачу уже не первый год ставит перед собой Генеральная прокуратура Российской Федерации, выступая организатором международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» - говорится в сообщении.

В конкурсе принимают участие представители России, других государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, стран-участниц БРИКС.

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет имеют возможность проявить себя и обратить всеобщее внимание на такое зло, как коррупция. Среди присланных работ – большое количество креативных идей, облаченных в форму плакатов или видеороликов, как того требуют условия конкурса.

По словам организаторов, несмотря на то, что все работы выполнены в разных стилях и красках, их объединяет главное – отражение современных механизмов борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах жизни общества.

«Лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, размещены в информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры Российской Федерации (ИСОП)», - уточняется в материале.

Принимая во внимание высокую социальную значимость проводимой работы по профилактике коррупции, самые яркие работы будут размещены в общедоступных местах, а также опубликованы на интернет-сайтах органов власти и в средствах массовой информации Московской области.

Прием работ будет идти до 1 октября на официальном сайте конкурса: http://www.anticorruption.life/. Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.