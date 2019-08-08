РИАМО - 8 авг. Эксперт назвал среди причин подорожания хлеба в России форсирование продаж зерна на экспорт и проблемы хранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

С января по июль в стране на 7,7% выросли розничные цены на хлеб по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В целом стоимость продуктов питания повысилась на 6,4%.

«В начале 2019 года производители зерна предупреждали о грядущем подорожании цен на муку на 5-6%. По факту получилось еще больше. Я сам заинтересовался этой темой, но внятных объяснений причин такого скачка цен на хлеб я пока не увидел. Потому что прогнозы по урожаю снижаются, но не настолько критично, чтобы вызвать резкий рост цен», – отметил ведущий эксперт Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

Он добавил, что в стране в этом году форсировались продажи зерна на экспорт, в то время, как внешний спрос на ржаную и ржано-пшеничную муку очень низкий.

«Поэтому остается связывать скачок цен на хлеб с дефицитом логистических мощностей, о котором предупреждали давно. То есть проблема хранения переходящего остатка зерна и новых урожаев могла сказаться на росте цен. Тем более что, когда выбирают, что хранить в первую очередь, предпочтение всегда отдают более востребованной пшенице, чем ржи. Но это мое субъективное мнение», – пояснил Масленников.

По его мнению, данный скачок цен не слишком критичный, но, при этом, специалистам необходимо выяснить все причины подорожания хлеба и принять конкретные меры по уменьшению роста стоимости этого продукта.

«Напомню, что у региональных властей в соответствии с законом о торговле есть право блокировать рост цен на социально значимые товары первой необходимости сроком чуть ли не до 60 дней, а в ряде случаев – и на 90. То есть такой мощный инструмент у властей имеется», – уточнил ведущий эксперт Института современного развития.

При это он подчеркнул, что данное право – это «палка о двух концах» и нужно все хорошо проанализировать прежде, чем вводить блокировку цен.