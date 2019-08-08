РИАМО – 8 авг. Подмосковные спортсмены вышли в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 5 по 11 августа в Москве на территории спортивного комплекса «Лужники» проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу. Пара представителей Московской области обеспечила себе попадание в стадию плей-офф.

«Первым в матчах на вылет получил право сыграть дуэт Константина Семенова и Ильи Лешукова, представляющих команду «Подмосковье». Они одержали две победы подряд. Пара подмосковных спортсменов оказалась сильнее австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера (21:15, 21:15) и сербов Лазаря Коларича и Стефана Басты (22:20, 21:16)», – отмечается в сообщении.

Первое место в группе будет разыграно в очном противостоянии с волейболистами из Латвии Янисом Смединсом и Александром Самойловым.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков дополнил, что подмосковные спортсмены демонстрируют впечатляющую игру.

«Они одержали две уверенные победы подряд и досрочно обеспечили себе попадание в стадию плей-офф главного первенства континента. Тем не менее, предстоящая игра против спортсменов из Латвии будет определять их положение в следующем раунде. Впереди зрителей ждет упорный поединок, и я желаю нашим волейболистам только победы», – подчеркнул министр.