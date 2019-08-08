РИАМО - 8 авг. В Москве с вечера четверга до вечера 9 августа ожидается шквалистый ветер и ливни, поэтому столичные парки могут закрыть для посетителей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Мосгорпарка.

«В экстренных случаях, когда уполномоченным органом принято решение о запрете нахождения населения на парковых территориях, в парках немедленно прекращается работа аттракционов, кафе и торговых павильонов, завершаются все досуговые мероприятия», – сказал собеседник агентства.

Сотрудники охраны закрывают доступ в парки, а посетителей, которые находятся на парковых территориях, сопровождают в безопасные зоны капитальных строений, добавил он.

По словам представителя пресс-службы, плановые тренировки по отработке действий сотрудников парков и частных охранных организаций при поступлении сигнала об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного характера на территории парков культуры и отдыха проводятся ежеквартально.

Ранее в столице повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.