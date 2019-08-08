РИАМО - 8 авг. Автолюбителям не рекомендуется парковать свои машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями из-за ливня и шквалистых порывов ветра, которые прогнозируются вечером в столице, сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

С вечера четверга, 8 августа, до вечера пятницы, 9 августа, в Москве ожидается сильный ливень и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«Просим автомобилистов быть внимательными при парковке, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», – говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

В столице повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.