РИАМО - 8 авг. Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении лидера криминальной среды Ахмеда Сутулого, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении раннее судимого 46-летнего жителя Северо-Кавказского округа по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», – говорится в сообщении.

В 2018 году у криминального авторитета нашли наркотики и возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе» с криминальным прозвищем Ахмед Сутулый (настоящее имя – Ахмед Евлоев, позже изменено на Дулат Йоуло – ред.)

Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории бывших Химкинского, Люберецкого, Красногорского районов и города Москвы, а также на территории аэропорта «Шереметьево», а также принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.