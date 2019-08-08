РИАМО - 8 авг. Участок под строительство медицинского центра в районе Солнцево на западе столицы отдадут в аренду на два года и восемь месяцев победителю открытых торгов, которые пройдут 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Основным видом разрешенного использования земельного участка является строительство медицинского центра с гаражом. С победителем торгов будет заключен договор аренды сроком на два года и восемь месяцев месяцев, по истечении которого инвестор должен ввести объект строительства в эксплуатацию и зарегистрировать имущественные права», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Участок расположен по адресу: улица Авиаторов, владение 7, корпус 15. На нем можно будет возвести медцентр площадью порядка 2,2 тысячи квадратных метров и гараж на 820 квадратных метров. Стартовая стоимость аренды составляет почти 971 тысячу рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 16 сентября.