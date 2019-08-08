РИАМО - 8 авг. Врачи проведут бесплатный медицинский осмотр для участников экстремального забега на пресеченной местности «Гонка героев», акция пройдет 11 августа в парке «Елочки» городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты проведут выездной профосмотр на мобильной поликлинике Домодедовской центральной городской больницы с 10:00 до 14:00. Для тех, кто будет участвовать в экстремальном забеге, требующим сильной физической нагрузки, пройти эту процедуру необходимо.



«От городского округа Домодедово для участия в экстремальных соревнованиях «Гонка героев» заявлено 40 участников. В парке «Елочки» каждый из них сможет проверить свое здоровье перед состязаниями и получить заключение медиков», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Во время спортивного мероприятия «Гонка героев» участники будут соревноваться в экстремальном забеге на пересеченной местности. Оно проводится с целью развития физической культуры граждан, популяризация личностного роста и повышение уровня патриотизма у населения.

В 2019 году «Гонка героев» будет организована в 12 крупнейших городах России, включая Москву. В столице на мероприятии в этом году ожидают увидеть более 750 тысяч человек.

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