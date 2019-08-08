РИАМО - 8 авг. В столице повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Его объявили в Москве с 21:00 четверга до 18:00 9 августа. На территории столицы прогнозируют сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Также с 18:00 четверга до 21:00 9 августа в города объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также «оранжевый» уровень объявили в Ярославской, Тверской, Смоленской и Калужской областях Центрального федерального округа. В остальных областях ЦФО действует «желтый» уровень.

Атмосферный фронт, несущий ливни, грозы и порывистый ветер, приближается к региону с запада. По расчетам синоптиков, в 16-17 часов первые дожди пройдут в западных районах Подмосковья. К 19-20 часам дожди примут ливневый характер, и местами будут сопровождаться грозами. К столице зона грозовых очагов подберется к 21-22 часам.