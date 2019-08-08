РИАМО - 8 авг. В ходе роуд-шоу Подмосковья в КНР китайский инвестор заявил о намерении возвести на территории Московской области завод по переработке бытовых и промышленных аккумуляторных батарей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания обратилась к представителям подмосковных властей за консультацией о рынке. В ближайшее время Мининвест Подмосковья совместно с министерством ЖКХ и регоператорами по утилизации отходов проанализируют ситуацию, после чего инвестора пригласят в регион.

«Представители организации в настоящий момент изучают российский рынок, попросили у нас помощи в получении информации об объемах использованных аккумуляторных батарей, который образуются у предприятий Московской области и утилизируется жителями. Компании необходимо не менее 200 тысяч тонн батарей, чтобы разместить производственный комплекс в Московской области», - сказал заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

Китайская компания пока не определилась с форматом работы и моделью прихода на российский рынок. Рассматривается как вариант единоличной реализации проекта, так и создание предприятия совместно с российским партнером.

С начала 2019 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в области повсеместно введен раздельный сбор и внедрена двухконтейнерная система сбора мусора. Отходы, которые идут на переработку, отделяются от тех, что отправляют на обезвреживание и захоронение. Аккумуляторы входят в число опасных отходов. По закону их можно только перерабатывать.