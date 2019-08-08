РИАМО - 8 авг. В двух школах Можайского округа к концу сентября откроются центры дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых сделают упор на развитие общекультурного уровня детей, а также их творческой и социальной самореализации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Площадками для этих центров станут средние образовательные школы Мокровская и Ворошиловская. Открытием здесь «Точки роста» планируется выявить и развить способности учеников.

«Реализация национальных проектов нацелена, в первую очередь, на улучшение качества жизни наших граждан. Поддержка сферы образования – это инвестиции в будущее. Современный мир очень динамично развивается, и наши школы должны идти в ногу со временем. Благодаря участию в нацпроектах, образовательные учреждения получают возможность оснащения самыми передовыми технологиями», — сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

В августе в заведениях уже появятся суперсовременное оборудование и мебель стоимостью более 3,5 миллионов рублей. В комплект войдут квадрокоптеры, 3D принтеры, шахматы, фотооборудование и многофункциональные инструменты различного назначения.

Работа центров «Точка роста» поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. С использованием обновленного оборудования Центры позволят обеспечить 100% охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика» и «ОБЖ».

Данная модель позволит выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников.

Жительница городского округа Елена Юракова к инициативе открытия центра отнеслась позитивно, поддержав идею, что надо отвечать вызовам времени.

«В век развития технологий приятно видеть, что в сфере образования реализуются различные проекты, благодаря которым у детей появляется возможность изучать школьные предметы с еще большим интересом», — отметила она.

По ее мнению, технологиями, прививающими интерес к изучению естественных наук, должна быть оснащена каждая школа.