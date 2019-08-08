РИАМО – 8 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ФАС России на решение Арбитражного суда Москвы по делу Мосгосэкспертизы, комитету ранее предъявили претензии о совмещении функций органов государственной власти и хозяйствующих субъектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Так, весной текущего года Арбитражный суд города Москвы уже опровергал позицию антимонопольного ведомства, признав его решение в отношении московской экспертной организации незаконным. В ходе повторного рассмотрения материалов дела, суд апелляционной инстанции не обнаружил оснований для отмены ранее выданного судебного акта.

«Апелляционный суд не выявил нарушений в решении суда первой инстанции, поэтому жалобу ФАС России оставили без удовлетворения. Мы с пониманием относимся к подобным аспектам работы органов, регулирующих вопросы конкуренции, но уверены в чистоте своей деятельности и ее полной правомерности», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Девятый арбитражный апелляционный суд повторно проверил доводы представителей обеих сторон и не обнаружил оснований для отмены ранее вынесенного судебного решения.

Так, законодательство РФ о градостроительной деятельности не запрещает организациям, проводящим государственную экспертизу, получать аккредитацию на право осуществления аналогичной негосударственной деятельности и оказывать соответствующую услугу. Таким образом, предъявленные выводы ФАС России противоречат фактическим обстоятельствам и действующим нормативно-правовым актам, регулирующим проведение государственной и негосударственной экспертиз проектной документации.

«Мосгосэкспертиза обладает штатом высококвалифицированных профессионалов и всеми возможностями для осуществления своей деятельности, а также соответствующими разрешениями и ресурсами», – подчеркнула Яковлева.

Осенью прошлого года ФАС России вынесла решение о нарушении Мосгосэкспертизой закона «О защите конкуренции», причиной этому послужила жалоба компании ООО «Эколоджи Строй», обвинившей также две другие государственные экспертные организации.

Мосгосэкспертизе были предъявлены претензии о совмещении функций органов государственной власти и хозяйствующих субъектов: проведении и государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и вынесено соответствующее предписание об устранении нарушений.

Однако Мосгосэкспертиза – подведомственное учреждение столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, и не имеет полномочий органа исполнительной власти, а только выполняет определенный спектр работ в рамках их реализации.

В марте текущего года в ходе судебного разбирательства Арбитражный суд города Москвы, исходя из фактических обстоятельств и правовых оснований, не поддержал претензии ФАС России в части положений части 3 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». В деятельности Мосгосэкспертизы не выявили нарушений и не представили никаких доказательств наличия на рынке каких-либо ограничений конкуренции, это повторно подтвердил апелляционный суд.