РИАМО - 8 авг. В столице в четверг ожидается сильный дождь и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, жителям и гостям города рекомендуют переждать непогоду в зданиях, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается сильный ливень и шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», – уточняется на сайте.

Водителям при управлении посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.