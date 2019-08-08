РИАМО - 8 авг. Полицейские, спасатели и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут местного жителя, пропавшего в Рузском городском округе Подмосковья, он ушел в лес и до сих пор не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«7 августа в пять часов вечера операторы системы-112 приняли сообщение о потерявшемся в лесу жителе деревни Городище. 75-летний мужчина ушел за грибами и пропал», - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера также поступил звонок от двух дачниц из Москвы. Женщины отправились из СНТ «Родник» в лес в районе деревни Березкино и заблудились. Их начали искать полицейские и спасатели ПСО-28, но уже через час они сами вышли к дороге.

Обращения в службу экстренных вызовов «112» от заблудившихся в лесах поступают регулярно. В августе уже сообщалось о людях, потерявшихся в Шатуре и Богородском округе. По подсчетам комитета лесного хозяйства региона, за июль в лесах Подмосковья заблудились более 1 тысячи человек. Большинство благополучно вернулись домой, но некоторых нашли погибшими.

Всего за июль 2019 года на телефон «Единой службы спасения 112» Московской области поступило 687 обращений от граждан с сообщением «Заблудился в лесу». Значительная часть заблудившихся старше 50 лет.