РИАМО - 8 авг. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы позволяет выявлять автомобили такси, передвигающиеся под чужими аккаунтами водителей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения.

«ЦОДД получает от агрегаторов такси данные о государственных регистрационных знаках автомобилей и их местоположении. Эти данные в онлайн-режиме попадают в региональную навигационно-информационную систему, входящую в состав ИТС Москвы. Система анализирует данные, вычисляя «аномальные» передвижения водителей», – отмечается в сообщении.

Данные о подозрительных передвижениях проверяются через систему фотовидеофиксации. На их основе формируется отчет, который в ближайшее время будет предоставлен агрегаторам такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов.

«Мы заметили участившиеся случаи мошенничества в сфере такси. Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения – это небезопасно», – подчеркнул глава ЦОДД Вадим Юрьев.

По его словам, пассажир должен знать данные о водителе, который его везет, и имеет ли он все необходимые документы для осуществления таксомоторной деятельности.

«С помощью умных технологий мы начали работы по отслеживанию подобных нарушителей», – резюмировал Юрьев.