РИАМО - 8 авг. На время реконструкции железнодорожной станции «Сетунь» пригородные поезда, едущие по направлению из Москвы, будут останавливаться у платформы №1, частично состоящей из временной деревянной конструкции, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

Реконструкцию пассажирской инфраструктуры на ж/д платформе «Сетунь» Белорусского направления МЖД осуществляют в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров – здесь будет проходить МЦД-1 Одинцово – Лобня.

«Чтобы на период строительства не ограничивать посадку и высадку пассажиров из пригородных поездов, на остановочном пункте возведены временные деревянные части платформ. С 9 августа пригородные поезда по направлению из Москвы начнут останавливаться у платформы №1, часть которой возведена из временной деревянной конструкции», – отмечается в сообщении.

Планируется, что в рамках реконструкции на данном остановочном пункте появится надземный пешеходный переход типа конкорс, который обустроят с учетом потребностей маломобильных граждан, установят эскалаторы и лифт.

МЦД – это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Москвы. Запуск первых диаметров (МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск) запланирован на ноябрь. Их протяженность составит 132 километра путей, на которых находится 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Запуск первых двух диаметров сделает общественный транспорт доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.