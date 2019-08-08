РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 авг. В подмосковном Королеве автомобиль врезался в пандус для инвалидов, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Авария произошла в четверг днем.

«Водитель автомобиля Renault Stepway, видимо, не справился с управлением и врезался в пандус для инвалидов у отделения Почты России на проспекте Королева», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в машине сработали подушки безопасности. Кроме самого водителя никто не пострадал. Помощь водителю оказали медики скорой помощи.

Машина двигалась со стороны эстакады. Разлив бензина на месте аварии ликвидируют сотрудники пожарной охраны.