РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 авг. В подмосковном Королеве автомобиль врезался в пандус для инвалидов, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.
Авария произошла в четверг днем.
«Водитель автомобиля Renault Stepway, видимо, не справился с управлением и врезался в пандус для инвалидов у отделения Почты России на проспекте Королева», – сказал собеседник агентства.
По его словам, в машине сработали подушки безопасности. Кроме самого водителя никто не пострадал. Помощь водителю оказали медики скорой помощи.
Машина двигалась со стороны эстакады. Разлив бензина на месте аварии ликвидируют сотрудники пожарной охраны.
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