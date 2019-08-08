РИАМО – 8 авг. В родильном доме в городском округе Химки врачи успешно приняли роды у 31-летней женщины – на свет появились мальчик и девочка, это уже третья двойня в семье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пациентка уже в четвертый раз рожает в стенах нашего родильного дома. Сначала на свет появилась первенец – девочка, а затем с перерывом в несколько лет три пары двойняшек. Все роды у пациентки принимал заведующий родильным домом Семен Казарьян», – отметил главный врач Химкинской областной больницы Владимир Мирзонов.

В настоящее время семья проживает в другом государстве, но по сложившейся традиции приехала на роды в Химки. Все семеро детей появились на свет именно в Химкинском роддоме.

«Сегодня в системе родовспоможения Подмосковья работают 42 учреждения родовспоможения, в том числе – перинатальные центры, где оказывается помощь самого высокого – третьего уровня», – уточнила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.