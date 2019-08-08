РИАМО – 8 авг. Фестиваль «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является певица Ольга Кормухина, пройдет 31 августа в Клину, однодневная программа включает в себя мастер-классы, а также рок-концерт с участием известных исполнителей, сообщила глава городского округа Алена Сокольская.

«Фестиваль – это инициатива Ольги (Кормухиной – ред.), которую поддержало правительство Московской области. Проект «Белый цветок» дает сейчас корни в нашем городском округе и это не случайно. Это действительно ценный проект, история которого уходит в дореволюционный период. Клин не случайно стал центром проведения фестиваля, который, я уверена, станет традиционным. Фестиваль будет интерактивным и однодневным. . Ожидается до 15 тысяч человек, но это не предел», – заявила Сокольская.

Она уточнила, что в перспективе программу фестиваля могут продлить на несколько дней.

«Там будет очень много мастер-классов, надеюсь, мы возродим русские единоборства. Мне кажется справедливым – дать возможность тем семьям и детям, которые не могут приехать на концерт в Москву или куда-то еще, привезти популярных исполнителей и подарить такой праздник. Наш фестиваль задуман как площадка, на которой соберутся несколько поколений», – подчеркнула Сокольская.

Глава городского округа также рассказала, что в рамках мероприятия проведут рок-концерт с участием Ольги Кормухиной, группы «Мельница», участника группы Gorky Park Алексея Белова и других музыкантов.

«Создавать что-то – это призвание. Хорошо, что есть такие люди как Алена (Сокольская – ред.), которые заботятся обо всем, что у них есть в стране, о культуре, духовной составляющей и хозяйстве, потому что создать такой фестиваль в наше время нереально», – поделился лидер группы Gorky Park.