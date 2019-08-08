РИАМО - 8 авг. Следственный комитет предъявил обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, который был одним из зачинщиков в ходе незаконного митинга 27 июля в поддержку несогласия с отказом регистрации кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте СК РФ.

Обвинение в отношении Фомина касается части 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ – «Участие в массовых беспорядках». Следователи обратились в суд с требованием выбрать для оппозиционера меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц», – говорится в сообщении.

Участие Фомина в митинге знаменито инцидентом с ребенком: когда Сергей уходил с митинга, взял на руки чужого годовалого сына, чтобы сделать для себя более легким проход мимо оцепления. Позже он скрылся от предварительного следствия.

В настоящее время продолжается работа по установлению других участников массовых беспорядков и сбору доказательств. Также проводятся массовые проверки граждан, которые участвовали в массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних.

Провести несогласованный митинг в центре столицы призвали оппозиционные кандидаты после того, как им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.