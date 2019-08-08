РИАМО – 8 авг. Стенд Москвы получил приз зрительских симпатий на туристической выставке International Travel Expo в Гонконге, посетители увидели видеопрезентации парка «Зарядье», смотровой площадки Panorama 360, «Москвариума» и городских фестивалей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На туристической выставке International Travel Expo (ITE), проходившей в Гонконге в июне, стенд Москвы получил приз зрительских симпатий. Голосование проводили в июле на сайте ITE среди 40 отобранных в шорт-лист туристических стендов различных стран и регионов. Проголосовать могли все желающие. Концепцию и дизайн стенда подготовил комитет по туризму города Москвы», – говорится в сообщении.

Задачей стенда было презентовать туристический потенциал российской столицы не только представителям туриндустрии, но и широкой публике.

Несколько раз в день здесь можно было увидеть видеопрезентации парка «Зарядье», смотровой площадки Panorama 360, расположенной на 89-м этаже башни «Федерация», «Москвариума», а также фестивалей цикла «Московские сезоны». Кроме того, в течение всей выставки известные китайские тревел-блогеры делились своим опытом посещения столицы и давали советы будущим туристам.

Посетителям стенда Москвы рассказывали о гостиничных комплексах и ведущих туроператорах столицы.

Также для них подготовили насыщенную развлекательную программу. Например, можно было узнать об особенностях московского чаепития и попробовать традиционные столичные сладости, совершить виртуальный полет над городом или выстроить башни «Москва-Сити», наведя камеру смартфона на специальный AR-маркер на полу.

В выставке приняли участие 675 экспонентов из 56 стран и регионов мира. За четыре дня на выставке побывали более 11 тысяч представителей туриндустрии и 73 тысячи посетителей.

В июне Москва принимала участие еще в двух крупных туристических выставках и там тоже удостоилась наград. На выставке SITIF 2019 в Сеуле (Южная Корея) Москва получила приз за лучший дизайн стенда, а на выставке BITE 2019 в Пекине (Китай) удостоилась премии за лучшую креативную презентацию туристского потенциала Best Creative Award.