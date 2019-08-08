РИАМО – 8 авг. На территории «Фестпарка» в селе Ивановское городского округа Черноголовка до 11 августа будут проводить VI международный военно-патриотический слет «Моторы войны», организованный Государственным военно-техническим музеем, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На мероприятии представят около 60 действующих единиц техники времен Второй мировой войны: танки, бронеавтомобили, мотоциклы и автомобили производства СССР, США, Англии, Франции, Германии, Бельгии и Японии.

«В слете примут участие военно-исторические клубы, крупные коллекционеры военно-технического антиквариата, ряд военно-патриотических музеев и объединений: Государственный военно-технический музей, проект «Трофейные машины» (trofmash.ru), проект «Военный Ангар» Игоря Шишкина, музей внедорожных машин города Самара, военно-исторический клуб «Капонир», музей «Моторы войны», союз «Военно-патриотический клуб «Дивизион»», Мотомир Вячеслава Шеянова и другие», – отмечается в сообщении.

В четверг состоится заезд участников и торжественное открытие слета «Моторы войны». А 9 августа пройдет ралли на военной технике по пересеченной местности с преодолением препятствий.

Особый колорит добавят участники, одетые в военную форму, соответствующую времени Второй мировой войны.

Десятого августа состоится построение техники и выезд к памятному мемориалу, возложение цветов к обелиску павшим воинам. После чего для гостей проведут Парад техники победителей и проезд трофейной техники, а во второй половине дня их ждет проезд танков.

«На самом деле внимание к уникальной коллекции нашего военно-технического музея в Черноголовке постоянно, наши музейщики помогают кинематографистам, радушно принимают ветеранов, посвящают молодежь в тайны конструкции боевых машин. Важно, что экспонаты из нашей коллекции будут представлены на международном военно-патриотическом слете «Моторы победы». Их наверняка увидят будущие посетители нашего музея», – подчеркнула министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

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