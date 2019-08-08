РИАМО – 8 авг. Помещения культурного центра «Северный» в столице обновят после проведения городского аукциона, в рамках капитального ремонта в здании заменят двери и окна, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Около 70 лет назад построен дом культуры «Северный», который выполнен в стиле сталинский ампир. На протяжении всего этого времени он развивался вместе с районом – там появлялись новые направления деятельности, кипела творческая жизнь. Сегодня культурный центр продолжает пользоваться популярностью местных жителей, и работы, предусмотренные контрактом, помогут вдохнуть новую жизнь в это здание, приспособить его под современные требования», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Как отметил исполняющий обязанности директора Государственного казенного учреждения «Технический центр департамента культуры города Москвы» Андрей Ивлев, главная цель ремонта – обеспечение полноценной и безопасной деятельности культурного центра, улучшение его эксплуатационных показателей, ремонт инженерных систем, сетей и коммуникаций.

Он добавил, что контрактом предусмотрен ремонт лестниц, частичный ремонт перекрытий, местами – кирпичной кладки, замена окон, дверей, напольных покрытий здания.

В культурном центре появятся системы реагирования на чрезвычайные ситуации, будут проведены работы по доступу маломобильных групп граждан. Кроме того, победителю электронного аукциона предстоит заняться благоустройством и озеленением территории, прилегающей к центру.

Начальная цена контракта – 162 миллиона рублей. На проведение всех работ отводится 305 дней с момента заключения контракта.