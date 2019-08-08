РИАМО - 8 авг. На востоке столицы мужчина из Ленинского городского округа заставил своих знакомых отдать ему наушники, пригрозив им битой, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Один из пострадавших обратился в полицию. Он сообщил, что на улице Первомайская знакомый угрожал ему убийством.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции, установлено, что 5 августа 2019 года в 17:40 по адресу: Москва, улица Первомайская, дом №107А, знакомый, угрожая бейсбольной битой, <…> открыто похитил наушники, принадлежащие заявителю, и скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей. Помимо заявившего о краже молодого человека рядом с ним в момент инцидента находились его друзья, также безработные – один 1991 года рождения из Саратовской области и второй - 1992 года рождения из Ивановской области, которого агрессор еще и избил.

Злоумышленника задержали в 06:30 7 августа на улице 9-я Парковая, дом №54, корпус 2. Им оказался безработный житель Ленинского городского округа 1984 года рождения. У него изъяли сумку с похищенным.

7 августа следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия».