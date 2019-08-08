РИАМО – 8 авг. Определен подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Серпухове, все работы намерены завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам проведения аукциона на строительство ФОКа с плавательным бассейном на улице Фирсова в городском округе Серпухов контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Строй Групп».

«Согласно проектной документации, в новом здании ФОКа предусмотрены 25-метровый бассейн, рассчитанный на шесть дорожек, кабинет врача, раздевалки с душевыми, пункт проката инвентаря, кафетерий, вестибюль, а также технические и административные помещения. Пропускная способность нового спортивного сооружения составит до 64 человек в смену», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству и озеленению. Здесь же появится и парковка для автомобилей и велосипедов.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Ввести спортивный комплекс с бассейном в эксплуатацию планируется в 2020 году», – резюмировал Тагиев.

Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.