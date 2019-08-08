РИАМО – 8 авг. В подмосковном Пушкине организована доследственная проверка по информации СМИ об отсутствии в многоквартирных жилых домах горячего водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, расположенных на улице Добролюбова.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. В рамках проверки следователем будут установлены причины, приведшие к приостановке поступления горячего водоснабжения в жилые многоквартирные дома», – отмечается в сообщении.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.