РИАМО - 8 авг. В столице завершили проходку перегонных тоннелей между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения», станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект», все они находятся на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Одновременное окончание проходки сразу двух перегонных тоннелей произошло впервые в современной истории московского метростроения. Это говорит об огромных масштабах проходческих работ», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Длина проходки перегонного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» составляет 1,8 тысячи метров. Она велась в сложных горно-геологических условиях. Правый перегонный тоннель между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект», которые войдут в состав юго-западного участка БКЛ, проходили параллельно с прокладкой левого перегонного тоннеля между этими же станциями. Она на данный момент выполнена уже на 93%.

Одним из важнейших этапов в возведении Большой кольцевой линии является строительство ее западного участка — от станции «Хорошевская» до «Можайской». Его возведение начали еще в 2018 году. Длина этого участка составляет порядка 9 километров с четырьмя станциями «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Можайская».

Возводить этот участок планируется в два этапа. Первый участок — от «Хорошевской» до «Карамышевской» — планируется завершить в 2020 году. Участок от «Кармышевской» до «Можайской» намерены возвести уже в 2021 году.