РИАМО - 8 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов России по итогам июля 2019 года, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 51 тысячи источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«В июле 2019 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя», – говорится в сообщении.

В топ-10 списка также вошли Игорь Артамонов (Липецкая область), Алексей Дюмин (Тульская область), Роман Старовойт (Курская область), Александр Богомаз (Брянская область), Владимир Сипягин (Владимирская область), Алексей Островский (Смоленская область).

В июле СМИ писали, что Воробьев взял под личный контроль ситуацию с возгоранием на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в Мытищах. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья дал старт строительству заводов в агропарке «Сырная долина».

Помимо этого, Воробьев проверил ход строительства путепровода в Реутове, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Также губернатор сообщал, что строительство Западного объезда подмосковного Сергиева Посада завершат до конца текущего года, после этого центр города станет более удобным для жителей.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Основной для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.