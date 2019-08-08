РИАМО - 8 авг. В Москве на электронном аукционе разыграют единым лотом нежилое здание 1917 года постройки и земельный участок, которые можно будет приспособить под парикмахерскую, химчистку или суд, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Выставленный департаментом на торги участок со зданием свободного назначения находится по адресу: улица Талалихина, дом №31/2, строение 2. Объект расположен в 10-15 минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская», рядом располагается жилой сектор, Ледовой дворец, институты, школы, детские сады и городские поликлиники. Общая площадь участка составляет 403 квадратных метра, а площадь здания – 307 квадратных метра.

«Сделка предусматривает возможность сноса старого и строительства нового объекта на приобретенном у города участке с соблюдением определенных условий для сохранения исторически сложившейся композиционной целостности», – заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что здание подключено ко всем инженерным коммуникациям, но нуждается в проведении реконструкции и капитальном ремонте.

Управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов подчеркнул, что инвестору предстоит оценить ликвидность локации выставленного лота.

«С одной стороны, это Центральный административный округ столицы, с другой – далеко не первая линия пешеходной улицы. Лот может быть интересен как бэк-офис компании, либо стоит рассмотреть иное назначение объекта», – пояснил эксперт.

Начальная стоимость лота составляет 31,6 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 4 сентября, дата проведения аукциона – 12 сентября 2019 года.