РИАМО - 8 авг. На станциях строящейся Большой кольцевой линии будут действовать 32 пересадки на железную дорогу, МЦД и МЦК, что позволит существенно разгрузить станции и пересадочные узлы в центральной части столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что БКЛ полностью реформирует географию передвижения в пределах столицы, а также создаст систему маршрутов для миллионов москвичей и гостей города.

«Главное назначение нового кольца – создания новых пересадочных узлов и связок транспортных систем в единый интегрированный контур», – отметил он.

Глава Стройкомплекса пояснил, что для этого необходимо создать максимальное количество пересадок между новыми и действующими остановками транспорта. Так, со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие станции метрополитена и 12 пересадок на остановки радиусов железных дорог, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца.

Хуснуллин подчеркнул, что БКЛ, таким образом, соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующего кольца, что позитивно скажется на загруженности имеющихся станций и пересадочных узлов в центре Москвы.

В общей сложности в составе БКЛ будет работать 31 станция. По протяженности эта линия будет превосходить 57-километровую Вторую кольцевую линию Пекинского метро и станет самой длинной в мире.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин побывал на площадке строительства станции «Улица Народного Ополчения». В ходе своего визита он рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей Большой кольцевой линии.

«Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами – на «Мичуринском проспекте» и «Улице Народного Ополчения». Казалось бы – событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно – у нас в истории строительства пока не было», – подчеркнул градоначальник.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>