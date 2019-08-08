РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 авг. В подмосковном Красногорске каждый месяц регистрируют порядка 2,5 тысячи новых жителей, городской округ является самым быстрорастущим в регионе, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина представила проект городского округа «Красногорск – деловой центр Подмосковья» на областном конкурсе «Территории роста», этап которого проходит в деловом центре Riga Land с 8 по 10 августа.

«Красногорск – самый быстрорастущий округ Подмосковья. По данным статистики, каждый месяц в Красногорске регистрируются 2,5 тысячи новых жителей. В ближайшие 5 лет население горокруга увеличится в 2 раза. Для нас это вызов. Это значит, что мы должны обеспечить этих людей качественной инфраструктурой для жизни и для работы», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, муниципалитет должен обеспечить горожан рабочими местами для того, чтобы ежедневно 50-60 тысяч человек не ездили на работу в Москву. При этом, у Красногорска есть все предпосылки, чтобы стать деловым центром региона. В качестве примера Хаймурзина привела два больших якорных проекта, которые уже развиваются в Красногорске – бизнес-парк «Гринвуд» и комплекс «Крокус».

«В перспективе еще два больших проекта. Речь идет о создании современных зон деловой активности», – добавила глава Красногорска.

Она отметила, что в округе также активно развивается кластер, связанный с медициной и оздоровлением. В муниципалитете представлены коммерческие клиника «Медси» и многопрофильная Ильинская больница.

«Наша задача, как органов местного самоуправления, сделать так, чтобы инвесторы могли реализовывать свои проекты. Беспокоиться о том, чтобы выдержала инженерная инфраструктура, развивались транспорт и зоны отдыха и рекреации», – сказала Хаймурзина.

Конкурс «Территория роста» проводят в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В 2019 году заявки на участи подали 45 муниципалитетов. Во второй этап вышли 25 проектов, в том числе от горокруга Красногорск. Победителей определят в финале, который состоится осенью.

На реализацию проектов-победителей в бюджете Московской области заложен один миллиард рублей, эту сумму разделят между победителями конкурса.