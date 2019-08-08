РИАМО - 8 авг. Экспертизу всех предметов искусства из арестованной коллекции бывшей жены и сообщницы арестованного экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова Жанны Булах планируют завершить до конца 2019 года, сообщила в четверг журналистам заместитель министра культуры Московской области Виктория Акимова.

В четверг в музей «Новый Иерусалим» в Истре доставили свыше 1,3 тысячи предметов искусства из арестованной коллекции.

«Мы предполагаем, что экспертиза завершится до конца этого года. После проведения экспертизы ценности будут переданы в музеи Московской области», – сказала Акимова.

По ее словам, среди предметов искусства могут находиться работы знаменитых и значимых авторов, в том числе Василия Сурикова, Исаака Левитана и Марка Шагала.

«Уверен, что к осени будут первые результаты (экспертизы - ред,). Посетители, гости Подмосковья смогут увидеть их. Мы очень надеемся, что ряд работ окажутся подлинными. В ближайшее время мы все это покажем в музее «Новый Иерусалим». В коллекции находится около 100 картин», – добавил директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов находился в международном розыске с 2010 года. В январе этого года он был выдан российским службам.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья и иными соучастниками.

Ущерб, причиненный Московской области Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей. Деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Расследование дела длится 10 лет, в ближайшее время он предстанет перед судом.