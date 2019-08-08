РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил строителей с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в торговом центре «Орбита» городского округа Люберцы прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя.

«Наша территория активно развивается. Я хотел бы всем строителям сказать огромное спасибо, потому что работать сегодня сложно. Процессы строительства усложняются с каждым днем, но вы справляетесь. С праздником!» – сказал Ружицкий.

Он пожелал строителям процветания, удачи в работе и успехов. Также Ружицкий вручил почетные грамоты отличившимся строителям за успехи в работе.

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России и некоторых других странах, являющихся бывшими республиками Советского Союза.