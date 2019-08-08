РИАМО – 8 авг. Конкурс креативно оформленных велосипедов «Велоледи – 2019» пройдет 21 августа в парке культуры и отдыха Ликино-Дулева, для участия необходимо подать заявку, сообщается на странице культурно-досугового центра «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».

«Если у вас есть велосипед и велопрогулки для вас в радость, вы креативны, отличаетесь умом и сообразительностью, относитесь с любовью к прекрасному, тогда не упустите возможность презентовать свое транспортное средство в самом необычном виде, проявить художественные и творческие способности в его оформлении. А также продемонстрируйте навыки вождения и знания правил дорожного движения в конкурсе «Велоледи – 2019», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в конкурсе могут принять участие все желающие велолюбительницы в возрасте от 6 до 60 лет. Для участия необходимо подать заявку до 17 августа. Заявки нужно отправлять по адресу: dulevsky.klub@yandex.ru или по телефону: 8(496)414-04-11 (Анастасия Вячеславовна Святская).

Начало конкурса 21 августа – в 15:00. Участниц конкурса ждут необычные призы и подарки.