РИАМО – 8 авг. В рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых осуществлялось финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), проводятся обыски в офисах организации в Москве и других регионах, а также у ряда сотрудников организации, сообщается на сайте СК России.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (пункт «б» часть 4 статья 174 УК РФ), за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК.

«Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу», – говорится в сообщении.

Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.

По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», – уточняется на сайте.

Следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также его обстоятельств.