РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 авг. В подмосковном Подольске 44 865 школьников сядут за парты 1 сентября, в том числе 4 990 первоклассников, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтатке».

«В Подольске 44 865 школьников сядут за парты 1 сентября 2019 года, что на 1 317 человек больше, чем на конец текущего учебного года, из них 4 990 первоклассников, что на 90 человек больше, чем в прошлом году. В дошкольных учреждениях будут воспитываться 19 900 детей, из них 2 725 малышей от 1,5 до 3 лет. Четыре учреждения дополнительного образования готовы принять более 14 тысяч ребят», – говорится в сообщении.

Ранее межведомственная комиссия провела приемку образовательных учреждений, к началу нового учебного года приняты все 85 муниципальных дошкольных учреждений и 46 муниципальных школ. Также проверке подлежат все частные детские сады и школы, учреждения среднего профессионального образования.