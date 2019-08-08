РИАМО – 8 авг. Безработный мужчина жестоко избил пенсионера в Тверском районе столицы, злоумышленника задержали, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Первого августа в 23:00 возле дома №18 по Старопименовскому переулку злоумышленник нанес мужчине 1958 года рождения многочисленные травмы в области головы. Часом позже пострадавшего доставили в больницу.

«Из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним пенсионера, проживающего по адресу: Москва, микрорайон Чертаново Северное, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей головы», – сказал собеседник агентства.

Мужчину, который избил пенсионера, полицейские задержали 6 августа около 22:00 возле дома №28 по улице Большая Дмитровка. Им оказался безработный 1980 года рождения, проживающий на улице Новогиреевская.

В отношении злоумышленника 7 августа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».