РИАМО - 8 авг. Дополнительную денежную поддержку для медицинских специалистов первичного звена получают 2,7 тысячи подмосковных врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С апреля 2018 года в Московской области введена так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров и врачей общей практики.

«Губернаторская доплата призвана поддержать врачей, уже работающих в нашей системе здравоохранения, а также привлечь новые кадры. Важно, что постепенно число получателей надбавки в Подмосковье увеличивается. На сегодняшний день такую меру поддержку получают свыше 2,7 тысячи медицинских работников», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Больше всего врачей получают «губернаторскую доплату» в Балашихе – 113 специалистов, Коломне – 72 врача, Домодедове – 65 медиков, Сергиевом Посаде – 57 врачей, Химках – 52 медработника, Королеве – 49, Ленинском округе – 47 специалистов.

Министр отметила, что для получения «губернаторской доплаты» врачу необходимо соответствовать ряду простых критериев. В частности, специалист должен работать не более чем на 1,25 ставки, выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, отсутствие жалоб и другие.