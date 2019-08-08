РИАМО - 8 авг. В районе Коньково на юго-западе Москвы открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город», жители и гости столицы могут найти его в ТЦ «Коньково пассаж», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«В «Читай-городе» покупателей ждут литературные новинки и бестселлеры, всегда актуальная классика, остросюжетные детективы, увлекательные исторические романы, а также бизнес-литература и популярные книги о красоте и здоровье. Родители, которые хотят заинтересовать детей чтением, могут найти в магазине красочные и оригинальные детские книги для разного возраста», - говорится в сообщении.

Особенно в магазине советуют обратить внимание на «Книгу месяца» — «Корги по имени Генри» Джорджи Кроули (12 плюс). Порадовать юных читателей можно «Книгой месяца для детей» — «Не открывать! Кусается!» Шарлотты Хаберзак. (6 плюс).

Также в «Читай-городе» есть целый отдел товаров для хобби и творчества. Здесь представлены наборы для вышивания, аппликации для детей, домашние песочницы, картины для рисования по номерам, бумага для скрапбукинга и многое другое. Кроме того, покупатели могут приобрести милые сувениры, забавные открытки и настольные игры.

Тем, кто хочет сделать подарок близким, но затрудняется определиться с выбором, магазин предложит подарочные сертификаты различного номинала. А карты любимого покупателя позволят накопить бонусы и оплатить до 100% стоимости покупки.

«24 часа в сутки работает интернет-магазин. Новый «Читай-город» в ТЦ «Коньково Пассаж» станет одним из пунктов самовывоза. Интернет-заказ доставят сюда совершенно бесплатно. В «Читай-городе» верят: книги действительно могут изменить жизнь к лучшему», - заключается в материале.