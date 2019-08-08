РИАМО - 8 авг. Известный тренер по фейсфитнесу и автор книги «Система молодости лица» Ольга Малахова 14 августа в магазине «Читай-Город» в столичном ТРЦ «Европейский» проведет встречу с поклонниками, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Она расскажет, как 15-минутные комплексы упражнений помогут ежедневно влюбляться в свое отражение в зеркале.

«Наше лицо тоже нуждается в тренировках – осталось понять, каких именно и как правильно их проводить! Международный anti-age эксперт, создатель «Системы молодости лица» и собственной школы фейсфитнеса поделится своими знаниями и поможет досконально разобраться в том, как простые упражнения могут скинуть десяток лет», – говорится в сообщении.

Ее многолетний опыт работы, а главное – личный пример, доказывают, что каждый может выглядеть роскошно без инъекций, хирургов и дорогих косметических процедур.

Начало встречи в 19:00 по адресу: Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский» (четвертый этаж). Вход на мероприятие свободный.