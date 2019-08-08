РИАМО - 8 авг. В аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в четверг днем отменили и задержали 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Отмены рейсов есть только во «Внуково» (четыре) и «Домодедово» (три). А вот задержки присутствуют в расписаниях всех воздушных гаваней столицы. Так, в «Домодедове» и «Шереметьеве» задержали по семь рейсов, а во «Внукове» — шесть.

Задержек или отмен рейсов в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса на 30 или более минут.

На 8-9 августа на территории Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также в столице и области действует желтый уровень из-за грозы. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.