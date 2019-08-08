РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В Подольске автоинспекторы провели с детьми в детском саду квест по правилам дорожного движения и подарили им световозвращающие браслеты, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В детском саду №8 «Теремок» городского округа Подольск автоинспекторы провели с юными участниками дорожного движения тематическую квест-игру. Ребята ходили по локациям и выполняли теоретические и практические задания по правилам дорожного движения. Каждый ребенок получил в подарок световозвращающий браслет», – говорится в сообщении.

Детям особенно понравилась локация, на которой проходили соревнования по безопасному управлению самокатом. Дети с удовольствием демонстрировали свое мастерство безопасного маневрирования на популярном среди них двухколесном транспорте.

Автоинспекторы закрепили полученные в играх знания о правилах дорожного движения и светофоре, проведя совместно с представителями библиотеки №11 Подольска мастер-класс по изготовлению транспортного светофора.