РИАМО - 8 авг. На 8-9 августа на территории Московской области повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за дождя и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Его объявили в Подмосковье с 17 часов четверга до 17 часов 9 августа. На территории региона прогнозируют сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Также в Московской области до 21:00 9 августа действует «желтый», уровень погодной опасности из-за грозы. Такой же уровень объявлен и на территории столицы до 21:00 9 августа. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Атмосферный фронт, несущий ливни, грозы и порывистый ветер, приближается к региону с запада. По расчетам синоптиков, в 16-17 часов первые дожди пройдут в западных районах Подмосковья. К 19-20 часам дожди примут ливневый характер, и местами будут сопровождаться грозами. К столице зона грозовых очагов подберется к 21-22 часам.