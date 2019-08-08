РИАМО – 8 авг. Региональный распределенный центр консультирования родителей по психологическим вопросам воспитания детей создали в Орехово-Зуеве, учреждение размещено на территории Государственного гуманитарно-технологического университета, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 1 августа в Московской области стартовал уникальный проект бесплатного консультирования родителей по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей. В настоящее время в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве создан Региональный распределенный центр консультирования родителей», – заявила Забралова.

Она отметила, что такие консультации реализуются в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

«Адресные консультации проводят высокопрофессиональные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию. Помощь оказывается в консультационных центрах, объединенных в семь зональных объединений, охватывающих все Подмосковье», – дополнила Забралова.

По ее словам, консультационные центры размещены на базе детских садов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи. Это обеспечивает максимальную доступность услуг для родителей детей разного возраста, детей с проблемами в развитии и поведении.

У подмосковных родителей теперь есть возможность без труда и совершенно бесплатно получить помощь профессионалов по вопросам воспитания детей, подчеркнула Забралова.

Зарегистрироваться для получение бесплатной услуги можно уже сегодня на сайте «Счастливая семья» по адресу.