РИАМО – 8 авг. Суд признал виновным машиниста тепловоза, допустившего столкновение составов в Москве, его оштрафовали на 110 тысяч рублей, сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Столкновение тепловоза с другим составом произошло на станции «Москва-Пассажирская» 21 ноября 2018 года. По данным следствия, 47-летний машинист самовольно, без получения указания дежурного по станции, привел в движение локомотив, не соблюдал правила безопасности движения и допустил столкновение с другим маневровым составом. В итоге повреждения получили два пассажирских вагона.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом». Обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал полностью», – говорится в сообщении.

Суд, который счел доказательства, собранные следователями, достаточными, назначил машинисту наказание в виде штрафа в 110 тысяч рублей.