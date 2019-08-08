РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В четверг днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 4,3 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,3 километра. Пробка начинается возле дома №86 на Октябрьском проспекте и продолжается до пересечения с Егорьевским шоссе. Этот участок можно проехать за 52 минуты.
Также пробки образовались на Новорязанском шоссе, улицах Хлебозаводская, Волковская, Кирова, Смирновская. Небольшие заторы есть на проспекте Гагарина, улице Власова, Волковском проезде.
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