РИАМО - 8 авг. С января по июль в России на 7,7% выросли розничные цены на хлеб по отношению к аналогичному периоду 2018 года, в целом стоимость продуктов питания повысилась на 6,4%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

«В июле в 18 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4% и более, самый заметный – в Республике Саха (Якутия) и Рязанской области (0,7%) в результате увеличения цен на услуги на 2,5% и 1,7% соответственно. <…> В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,3% (с начала года в обоих городах – на 3,0%)», – говорится в сообщении.

По итогам январь–июль 2019 года к аналогичному периоду 2018 года в стране выросли цены на сахар-песок – на 17,6% на куриные яйца – на 13%, на мясо и птицу – на 10%, на бобовые на 9,8%, на хлеб на 7,7%.

В целом продукты питания за вышеуказанный период подорожали на 6,4%, бензин – на 6%, медикаменты – на 6,1%.