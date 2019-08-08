РИАМО - 8 авг. Более 1,3 тысячи предметов искусства из арестованной коллекции бывшей жены и сообщницы находящегося под следствием экс-министра региона Алексея Кузнецова Жанны Булах доставили в музей «Новый Иерусалим» в Истре, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В «распаковке» коллекции в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» приняли участие первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, заместитель министра культуры Подмосковья Виктория Акимова и директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Мы сегодня присутствуем на очень долгожданном для нас событии – это передача в музей «Новый Иерусалим» художественной коллекции бывшего министра финансов Кузнецова и его супруги Жанны Булах. Напомню вам, что примерно год назад приговором Московского городского суда Булах заочно приговорена к 11 годам лишения свободы. Также приговором суда министерству культуры РФ передана коллекция, которая находилась в морских контейнерах в Санкт-Петербурге», – сказал Вьюрков.

Он отметил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой передать предметы искусства в музеи региона, которая была удовлетворена.

«На сегодняшний момент коллекция уже у нас. Сегодня мы с вами будем ее «распаковывать». У коллекции такой криминальный оттенок, поскольку все ценности были погружены в морские контейнеры. Кроме того, была предпринята попытка вывоза этой коллекции из порта Санкт-Петербурга за границу. Таможенными органами она была арестована, передана на хранение в музей в Петропавловскую крепость и с 2014 года она хранилась там», – дополнил Вьюрков.

Среди предметов искусства предположительно есть работы таких известных художников как: Василий Суриков, Исаак Левитан, Константин и Владимир Маковские, Роберт Фальк, Александр Бенуа, Иван Шишкин, Марк Шагал и других именитых мастеров. Однако впереди их ждет серия экспертиз, и лишь в случае подтверждения планируется передать их в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Остальные художественные ценности останутся в «Новом Иерусалиме» и со временем будут выставлены для жителей и гостей Подмосковья.

Кузнецов, бывший министр финансов Московской области, находился в международном розыске с 2010 года. В январе этого года он был выдан российским службам.

Ущерб, причиненный Московской области Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей. Расследование дела длится 10 лет, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Уже были осуждены трое фигурантов дела: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления. Уголовное дело в отношении Кузнецова находится на рассмотрении в суде.

Ранее министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что с декабря 2009 года по настоящее время в результате принятых мер региону были возвращены денежные средства и имущество.

Так, в 2017 году в казну была передана мини-ТЭЦ (обеспечивает теплом и электричеством конькобежный центр «Коломна»), деловой центр «Два капитана» в Мякининской пойме, спорткомплекс «Ледовый дворец Балашихи», нежилые помещения в здании Мособлдумы, универсальные спортивные залы в Чехове и Климовске, спортивно-молодежные центры в Рошале и Егорьевске и иное имущество.