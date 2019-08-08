РИАМО - 8 авг. Между остановочными пунктами «Москворечье» и «Перерва» на Курском направлении Московской железной дороги на юго-востоке столицы ведется строительство нового остановочного пункта «Курьяново», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Новый пункт станет частью одного из первых Московских центральных диаметров — МЦД-2 Нахабино – Подольск. Его расположение было определено совместно с правительством столицы — прямо рядом с ним строится жилой сектор, жители которого станут пассажирами МЦД.

«Для удобства пассажиров железнодорожники построят платформу островного типа, с каждой стороны которой будут останавливаться электропоезда. Для безопасного перехода через пути и выхода на платформу строится подземный пешеходный тоннель. В нем расположатся билетные кассы и турникетные павильоны, будут установлены эскалаторы и лифты для удобства маломобильных пассажиров», - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся подготовительные работы к возведению пешеходного тоннеля. При этом рабочим уже удалось завершить строительство одного из вестибюлей будущего остановочного пункта.

Работы ведутся круглосуточно с целью сдать объект в максимально короткий сроки. Планируется, что возведение платформы и перехода будет завершено в конце 2019 года или начале 2020 года.

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