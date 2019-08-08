РИАМО - 8 авг. Атмосферный фронт с ливнями приближается к Москве и Подмосковью, дожди начнутся в регионе в 16-17 часов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Наступивший четверг пока радует москвичей и гостей столицы комфортной летней погодой. <…> Однако не все так радостно и безмятежно. Атмосферный фронт, несущий ливни, грозы и порывистый ветер, неотвратимо приближается с запада. По нашим расчетам в 16-17 часов первые дожди пройдут в западных районах области», – говорится в сообщении.

К 19-20 часам дожди примут ливневый характер, и местами будут сопровождаться грозами. К столице зона грозовых очагов подберется к 21-22 часам.

Ожидается, что предстоящая ночь принесет в Москву 10-15 миллиметров осадков, по области наиболее сильными дожди ожидаются в ее западной части, там местами выпадет до 20-30 миллиметров осадков.

В августе месячная норма осадков составляет 77 миллиметров.